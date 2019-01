Opera nás baví - Praha

Cyklus zábavných a vzdělávacích pořadů pro děti a rodiče s názvem Opera nás baví! je v plném proudu. Krásami a zajímavostmi operního světa vás provede sama autorka těchto pořadů, emeritní sólistka Opery Národního divadla, paní Jiřina Marková. Každý měsíc máte možnost nahlédnout do hudebních a divadelních tajů opery, seznámit se s hudebními nástroji, podívat se zblízka na divadelní kostýmy a dokonce si vyzkoušet, jaké to je, stát na jevišti Národního divadla. Všechny pořady doprovázejí také veselé obrázky Jiřího Votruby. Děti se mohou zúčastnit nejrůznějších soutěží s hudební a divadelní tematikou a vyhrát volné vstupenky do Národního divadla pro celou rodinu.

Délka představení max. 1 hodinu a 30 minut, hraje se bez přestávky.