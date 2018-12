Silvestr v doporučených restauracích v Praze

Oslavte Silvestr a příchod Nového roku 2019 v příjemné restauraci nebo baru, ve společnosti přátel, rodiny, vynikajících pokrmů, zajímavého programu a dobrého pití. Vybrali jsme pro vás v Praze několik restaurací a barů, které pro Vás připravily speciální menu a silvestrovský program.

Doporučené restaurace v Praze:

Restaurace U Mecenáše

Praha 1, Malostranské nám. 10, Tel: 220 515 790

Malostranská restaurace U Mecenáše připravila pro oslavu konce roku 4 chodové slavnostní menu. Šunkový aspik se zeleninou, pomazánka z červené řepy

s rozpečenou bylinkovou bagetou, tradiční bramboračka s houbami, hovězí líčka na červeném víně s glazovanou zeleninou, kuřecí prso supreme se špeclemi, grilovaný farmářský sýr s restovanou zeleninou a datlový koláč s vanilkovým krémem

a karamelovou omáčkou.

Cena za osobu: 2.018 Kč

Restaurant Ungelt

Praha 1, Týn 638/5, Tel: 777 427 000

Luxusní restaurace Ungelt u Staroměstského náměstí nabízí slavnostní 6chodové menu. Terinka z foie gras, krémová polévka z ráčků, pečený kanadský humr

s hráškovým pyré, citrónový sorbet, následuje výběr z jehněčího masa a menu uzavírá chlazená polévka z bílé čokolády. V ceně zahrnutý uvítací drink.

Cena za osobu: 4.500 Kč

Restaurace Hard Rock Cafe

Praha 1, Malé námestí 142/3, Tel: 224 229 529

Restaurace Hard Rock Café připravila na Silvestra 3 chodové menu, které si můžete poskládat z vybraných specialit. Grilovaný losos, Legendary burger nebo vepřová žebírka a trhané vepřové maso s Hickory omáčkou, výběr salátů a další speciality.

V ceně zahrnuté pivo, víno, nealko a vybrané míchané nápoje.

Cena za osobu: 3.290 Kč

Restaurace Hergetova Cihelna

Praha 1, Cihelná 2b, Malá Strana, Tel: 296 826 103

Pro oslavu konce roku připravila restaurace Hergetova Cihelna tradiční

Black and White party. Čtyřchodové slavnostní menu zahrnuje krevetový koktejl s

wasabi majonézou, pečeného mořského vlka s celerem a humrovým bisque, grilovaný telecí hřbet a brzlík bramborovým pyré a čokoládová pěna s meruňkovou omáčkou

a zmrzlinou.

Cena za osobu: 6.000 Kč

Restaurace Pagana

Praha 1, Vladislavova 17, (atrium ČP), tel: 224 056 300

Oslava Silvestra v restauraci Pagana v italském stylu nabídne slavnostní menu

o několika chodech. Čeká vás tygří kreveta s pikantní paprikovou omáčkou, topinamburový krém s fregolou a lososem, lanýžové ravioli, mořský ďas v pistáciové strouhance s pyré z fialových brambor nebo hovězí svíčková s foie gras. Na závěr sladká koule z čokolády Valrhona.

Cena za osobu: 2.690 Kč

Restaurace La Boca

Praha 1, Truhlářská 10, Tel: 222 312 073

Argentinská restaurace La Boca na Silvestra nabízí pohoštění formou bohatého studeného a teplého bufetu. Bohatý výběr tapasů, grilovaných mas, paella a mnoho dalšího. Celý večer živá hudba, taneční vystoupení Flamenco. novoroční přípitek.

Cena za osobu: 1.690 Kč

Restaurace Luka Lu

Praha 1, Újezd 33, Tel: 257 212 388

Romantická restaurace na Malé Straně, Luka Lu, vás zve na slavnostní silvestrovské menu. Ochutnejte hovězí carpaccio, lososový tataráček, pečenou chobotnici

s brambory a zeleninou, telecí pečeni s bramborem a čokoládové suflé. Welcome drink

a půlnoční přípitek v ceně.

Cena za osobu: 1.550 Kč

Restaurace Mlýnec

Praha 1, Novotného lávka 9, Tel: 277 000 777

Restaurace Mlýnec u Karlova mostu si pro Vás na Silvestra připravila bohatý program, který zahrnuje šestichodové menu, živou hudbu, taneční zábavu, open bar a novoroční bufet. Menu nabídne telecí tatarák, celerovou polévku, makrelu a po maraqujovém sorbetu následuje 60 dní stařený hovězí striploin s bordelaise omáčkou. Dezertem je čokoládová koule.

Cena za osobu: 7.995 Kč

Restaurace Kampa Park

Praha 1, Na Kampě 8b, Tel: 296 826 112

Noblesní restaurace Kampa Park na Vltavě přímo u Karlova mostu připravila 5 chodové silvestrovské menu obsahující carpaccio z chobotnice, hovězí žebro s lanýžovou šťávou, tresku s petrželovým pyré a cibulovo houbovou raviolou, srnčí hřbet s celerovým pyré a citrónový koláč se sorbetem a malinami. DJ po celý večer, půlnoční ohňostroj. Možnost vegetariánské alternativy.

Cena za osobu: 6.500 Kč

Restaurace Asian Temple

Praha 1, Bílkova 13, Tel: 222 311 659

Stylová restaurace Asian Temple připravila na silvestrovský večer luxusní 4 chodové menu, které si můžete poskládat z vybraných specialit. Teppanyaki show, vystoupení orientálních tanečnic a živá hudba. Welcome drink v ceně.

Cena za osobu: 2.490 Kč

Restaurace Ambiente Brasileiro

Praha 1, U Radnice 8/13, Tel.: 224 234 474

Restaurace Ambiente Brasileiro na silvestrovský večer připravila velkou párty v brazilském stylu. Nabídka tradičně formou bohatého bufetu a nabídky grilovanách mas a mořských plodů. Navíc ochutnáte maso wagyu, ústřice, ceviche z krevet, smaženou chobotnici a mnoho dalšího. Živá hudba, karnevalové tanečnice.

Cena za osobu: 3.290 Kč

Restaurace Oblaca

Praha 3, Mahlerovy sady, Tel: 210 320 086

Vychutnejte si oslavy konce roku s nejkrásnějším výhledem na Prahu ze Žižkovské věže. Restaurace Oblaca nabízí luxusní menu formou bohatého bufetu s neomezenou konzumací vybraných alkoholických i nealkoholických nápojů, hudební program, ohnivá show, doprovodný program, ohňostroj a vstup do 93 metrů vysoké observatoře.

Cena za osobu: 4.500 Kč - 10.000 Kč

Restaurace La Bodeguita del Medio

Praha 1, Kaprova 5, Tel: 224 813 922

V kubánském cocktail bar & restaurant La Bodeguita del Medio vám na Silvestra naservírují 3 pestrá menu, z nich např vepřová panenka sous-vide, foie gras

s jablečným chutney s čokoládovou omáčkou, pomalu pečená picanha s pyré ze zauzených brambor, grilované porto bello a mnoho dalšího.

Cena za osobu: od 2.890 Kč

Restaurace Le Grill

Praha 1, Hybernská 12, Hotel The Grand Mark, Tel: 226 226 126

Silvestr v restauraci Le Grill přinese 6 chodové menu a bohatý silvestrovský program včetně živé hudby, kouzelnického vystoupení a slavnostního ohňostroje. Menu zahrnuje foie gras terinu, krevetový bisque s mušlemi svatého Jakuba, telecí brzlík

s pastiňákovou espumou, jelení hřbet s lanýžovo-bramborovým pyré a výběr domácích dezertů. Prosecco na uvítanou, nápoje a půlnoční přípitek v ceně.

Cena za osobu: 7.150 Kč

Restaurace Žofín Garden

Praha 1, Slovanský ostrov, Tel: 774 774 774

Restaurace Žofín Garden na Slovanském ostrově přichystala slavnostní silvestrovskou party. Čeká vás světelný welcome drink, světelná gymnastická vystoupení, hudba

a neomezená konzumace nápojů. Menu nabídne čočkový salát, variace tapas a špízků, pikantní krevety či rostbíf. Z teplých jídel to bude treska s fenyklovým pyré, vepřová plec na rozmarýnu a mnoho dalšího. Zajímavostí jsou světelné UV dezerty.

Cena za osobu: 3.990 Kč

Restaurace Grand Cru

Praha 1, Lodecká 4, Tel: 775 044 076

Šéfkuchař restaurace Grand Cru Jan Punčochář a jeho tým přichystal speciální silvestrovské menu s vinným párováním. Bramborové trubičky s černými lanýži, polévka z mušlí sv. Jakuba, marinované krevety v zeleném čaji s citrusy, raviolky plněné olivovým olejem s kalamáry, candát s omáčkou z raků, telecí svíčková nakládaná

v růžovém pepři s hříbkovou omáčkou a karamelové vejce.

Cena za osobu: 5.990 Kč

Palác Žofín

Slovanský ostrov 226, Praha 1, Tel: 602 946 276

Silvestr ve stylu Velkého Gatsbyho zažijete v Paláci Žofín. Živá hudba, neomezená konzumace nápojů, raut a silvestrovské menu. Ochutnáte ústřice, Wonton ravioli se zeleninou a houbami nebo zauzenou paštiku. Hlavní menu zahruje tresku s chřestem, žampionem a fialovým grenaille, kuřecí makhani s šafránovou rýží, šunku od kosti se švestkovou omáčkou a mnoho dalšího.

Cena za osobu: od 4. 990 Kč

Restaurace Sarah Bernhardt

Praha 1, U Obecního domu 1, Hotel Paříž, Tel: 222 195 195

Krásná secesní restaurace Sarah Bernhardt ve slavném hotelu Paříž připravila na silvestrovský večer občerstvení formou bohatého bufetu, zahrnující welcome drink, tuňákové carpaccio dochucené avokádem, krém á la Royale s mořskými plody, humra na americký způsob nebo lanýžové noky a několik zajímavých dezertů. V ceně rovněž novoroční přípitek.

Cena za osobu: 7.900 Kč

Restaurace Elements

Praha 1, Náměstí Curieových 1/100, Hotel President, Tel: 234 614 113

Elements restaurants, restaurace hotelu President, připravila na Silvestra 10 chodové menu v italském duchu. Foie gras s kumquat a ostružinami, tuňák, raviolli s račím masem nebo plněné žloutkem. Následuje treska Baccala Mantecato s polentovými chipsy, glazurovaný jehněčí brzlík a pošírované kalamáry. Příznivce zvěřinových pokrmů potěší srnčí hřbet a šunka. Na závěr Vás čeká lékořicová Panna Cotta.

Cena za osobu : 3.990 Kč

Restaurace Levitate

Praha 1, Štěpánská 14, Tel: 724 516 996

Restaurace Levitate připravila na silvestrovský večer mimořádné 6 chodové menu. Houby se žloutkem a česnekem, úhoř s kombu sake, jelen s lanýžem, sumec s wasabi v panko strouhance, wagyu s kaviárem a foie gras s čokoládou a medovinou.

Cena za osobu : 6.990 Kč

Restaurace Vino di Vino

Praha 1, Štupartská 18, Tel: 222 311 791

Slavnostní silvestrovské menu restaurace VinoDiVino se skládá ze 4 chodového menu, které zahajuje chobotnice na dýňovém krému, následují těstoviny plněné treskou s brambory a uzeným sýrem „Scamorza“ na krevetové salse, dále menu nabídne plněný závitek z červené parmice se zeleninou na krémové polentě a na závěr Vás potěší pěna z bílé čokolády. Půlnoční přípitek s tradičním Panettone v ceně.

Cena za osobu : 2.100 Kč

Restaurace U Malířů 1543

Praha 1, Maltézské náměstí 11, Tel: 257 211 014

V restauraci U Malířů si letos na Silvestra můžete pochutnat na 6 chodovém menu. Carpaccio z mušle sv. Jakuba s lososovým kaviárem, pečená křepelka s kaštanovým pyré, krémová polévka ze zvěřiny a hub shimeji, dále filet z halibuta s kaviárem z lilku

a fazolemi fava a metodou “sous vide” připravený telecí hřbet s terinou z brambor a na závěr nugátovým krémem plněné canolo. V ceně novoroční půlroční přípitek.

Cena za osobu: 3.490 Kč

Restaurace Zlatá Praha

Praha 1, Pařížská 30, Telefon: 296 630 522

Zlatá Praha, restaurace hotelu InterContinental, připravila luxusní silvestrovský gala večer. Po úvodním uvítacím welcome drinku následují čerstvé ústřice nebo hovězí tataráček. Dále pečené foie gras, humří bisque, mušle sv. Jakuba a telecí svíčková. Dezerty nabídnou pistáciové brownies a Bailey´s pěnu. V ceně půlnoční přípitek

a novoroční Pražská šunka s čočkou.

Cena za osobu: 10.400 Kč

Restaurace Alcron a La Rotonde

Praha 1, Štěpánská 40, Tel: 222 820 000

Šéfkuchař restaurace Alcron, Roman Paulus, přichystal na silvestrovskou oslavu luxusní 7 chodové menu s rozmanitými rybími i masovými pokrmy. Ústřicový tatarák, jehněčí pastrami a hovězí consommé. Následují krevety s batáty a holub z Anjou. Na konec ochutnáte francouzské sýry a čokoládové soufflé.

V ceně vinné párování, nealkoholické nápoje, káva nebo čaj.

La Rotonde nabídne slavnostní program s živou hudbou a rozmanité 5 chodové menu. Sušený dančí hřbet v kombinaci s játrovou paštikou, bramborovo lanýžové noky, dále mořský vlk, hovězí svíčková a plec. Na konec čokoláda Valrhona v teplém i studeném provedení. V ceně nealkoholické nápoje, káva nebo čaj a welcome drink.

Cena za osobu: 9.500 Kč (3.800 Kč La Rotonde)

Restaurace Lavande

Praha 5, Lidická 2, Tel: 734 322 351

V restauraci Lavande Vás čeká oslava Silvestra se 7 chodovým degustačním menu. Zauzené kachní prso s květákovým pyré a lanýži, bažantí consommé s portským vínem, z rybích pokrmů zde máme mořského ďase v pancette s krevetovou omáčkou a pyré

z hrášku. Alternativou též vegetariánské menu.

Cena za osobu: 1.190 Kč

Restaurace Paloma

Průhonice , Květnové nám. 53, Tel: 220 188 610

Luxusní restaurace Paloma si pro Vás na Silvestra připravila bohaté menu o 7 chodech. Nabídne např. krabí tataráček s květákovým pyré, ravioli s lagustýnkami a lanýži, nebo mořský jazyk plněný pórkem a bramborovým konfitem. Na závěr lanýžový sýr Brie a ze sladkých dezertů omeleta z mandarinkovo-vanilkového meringue s mandlovou sušenkou či lístky černého rybízu s rumovou pěnou, kaštany a zmrzlinou.

Cena za osobu: 7.400 Kč

Restaurace Christmas

Praha 3, U Rajské zahrady 16, Tel: 722 008 817

Restaurace Christmas na silvestrovský večer připravila speciální 5 chodové menu. Zapečení šneci se sýrovou omáčkou, variace studených předkrmů, steak z tuňáka se salátem, krůtí steak s risottem, hovezí Wellington s batatovým pyré. Živá jazzová hudba.

Cena za osobu: 2.490 Kč

Restaurace Triton/ Neptun

Praha 1, Václavské nám. 26, Hotel Adria, Tel: 221 081 218

Silvestrovská oslava Vás čeká v jedinečné krápníkové jeskyni Triton restaurantu, kde si pro vás připravili 6chodové menu. Součástí je silvestrovský welcome drink, půlnoční přípitek a pestrý program v podobě lidových písní, folklórních tanců a zajímavých soutěží, obsluha v dobových kostýmech nebo disco v hotelové hale.

Cena za osobu: 5.619 Kč

Restaurace CzecHouse Grill & Rotisserie a Cloud 9

Praha 1, Pobřežní 1, Hotel Hilton Prague, Tel: 224 841 111

V hotelu Hilton Prague budou probíhat silvestrovské oslavy duchu broadwayské show Kráska a zvíře. Galavečeře bude servírována formou rautu, který nabídne řadu pokrmů francouzské kuchyně. Sklenka šampaňského na uvítanou, vybraná vína, piva

a nealkoholické nápoje zahrnuty v ceně.

Cloud 9 Sky Bar nabídne slavnostní večeři, vystoupení ve stylu známého muzikálu Chicago, ohňostroj, živou hudbu a mnoho dalšího. Neomezená konzumace šampaňského, vybraných vín, koktejlů, destilátů a dalších nápojů zahrnuta v ceně.

Cena za osobu: od 6.199 Kč, v Cloud 9 cena za osobu od 12.199 Kč

Restaurace Terasa U Zlaté studně

Praha 1, U Zlaté studně 166/4, Tel: 257 533 322

Silvestrovské degustační menu restaurace Terasa U Zlaté studně zahrnuje tuňákový tartar a sashimi, telecí, foie gras, následuje kanadský humr na kroupovém rizotu či hovězí steak z plemene Angus. Na závěr ochutnáte čokoládový fondán nebo domácí pralinky a petits fours. Čeká Vás také bohatý doprovodný program, welcome drink

a uvítací občerstvení, neomezená konzumace vín, nealkoholických nápojů a půlnočního přípitku, hudba a mnoho dalšího.

Cena za osobu: 17.500 Kč

Restaurace CODA

Praha 1, Tržiště 9, Hotel Aria, Tel: 225 334 761

Restaurace Coda v srdci Malé Strany připravila silvestrovský hudební večer. Welcome drink, servírované gala menu, ústřicový a kaviárový bar, vybraná vína, půlnoční přípitek, láhev šampaňského a mnoho dalšího. Živá hudba po celý večer.

Cena za osobu: 6.900 Kč

COMO Restaurant & Café

Praha 1, Václavské náměstí 45, Tel: 222 247 240

Restaurace COMO na Václavském náměstí připravila na Silvestra luxusní silvestrovské menu. Telecí tonnato s tuňákovým dipem, salát z manga a avokáda s koriandrem, vařené krevety, carpaccio z řepy s kozím sýrem, tzatziky, pečená pražská šunka, roastbeef, kuřecí Tandoori, losos v omáčce Teriyaki, cacucio s rybami a mořskými plody, mini sacher, tapiokový pudink, profiterolky a mnohem více. V ceně aperitiv, neomezená konzumace vína, piva, nealkoholických nápojů. Celý večer sváteční atmosféra a live DJ.

Cena za osobu: 3.400 Kč

Restaurace Villa Richter

Praha 1, Staré zámecké schody 6/251, Tel: 257 219 079

Restaurace Villa Richter u Pražského hradu připravila silvestrovskou párty ve stylu Black and White. Pětichodové servírované menu s vinným párováním, welcome drink, půlnoční přípitek, živá hudba po celý večer, půlnoční dárek, jedinečný výhled na pražské půlnoční ohňostroje.

Cena za osobu: 5.990 Kč

Restaurace Kouzelná zahrada - Zámek Berchtold

Kunice - Vidovice, Hlavní 6, Zámek Berchtold, Tel: 313 039 747

V restauraci Kouzelná zahrada na zámku Berchtold v Kunicích u Prahy pro vás připravili silvestrovský večer na zámku. Balíček obsahuje bohatý raut formou studeného

a teplého bufetu, půlnoční občerstvení, živou hudbu celý večer, slavnostní ohňostroj

a 2 noci v luxusním zámeckém pokoji.

Cena za pár: 7.500 Kč

Restaurace V Zátiší

Praha 1, Betlémské nám. / Liliová 1, Tel: 222 221 155

V Zátiší, restaurace na Starém městě, připravila degustační 6 chodové menu. Ceviche z tygřích krevet, kachní játra Foie Gras a filet z Kambaly. Následuje srnčí filet Wellington s celerovým pyré s lanýžovým olejem. Menu zakončí vyzrálý sýr a na své si přijdou

i milovníci sladkého, které potěší čokoládové překvapení.

Cena za osobu: 4.990 Kč

Restaurace Home by Unic

Praha 1, Soukenická 25, Tel: 222 318 961

V Restauraci Home by Unic se na Silvestra můžete těšit na slavnostní bufet. Menu se skládá z předkrmů, salátů, hlavních pokrmů, sýrů a dezertů. Cena zahrnuje welcome drink, živou hudbu, neomezenou konzumaci vína a nápojů, přípitek a lahev sektu.

Cena za osobu: 2.300 Kč

Restaurace Bellevue

Praha 1, Smetanovo nábř. 18, Tel: 222 221 443

Restaurace Bellevue připravila bohaté 6 chodové menu na Silvestrovský večer. Po sklence Champagne ochutnáte uzeného jesetera, černý kořen, mušle Sv. Jakuba, foie gras, hovězí striploin a na závěr cremeaux z čokolády Valrhona. Pro vegetariány připraveno speciální menu, které zahrnuje risotto z červeného zelí, domácí cannelloni

a mnoho dalšího.

Cena za osobu: 5.450 Kč

Restaurace Pohostinec Monarch

Praha 1, Na Perštýně 15, Tel: 703 182 801

Pohostinec Monarch bude servírovat pokrmy ze speciální silvestrovské nabídky. Těšit se můžete na zvěřinovou paštiku s brusinkami, gratinovanou francouzskou cibulačku, konfitované kachní stehno a kachní prso sous-vide s dvěma druhy zelí a bramborovou lokší, grilovanou tresku se šťouchaným kysaným bramborem či pestrý výběr steaků. Sladkou tečkou krupicová pěna se skořicí a jablečný závin.

Cena za osobu: A la carte

Restaurace Ada hotelu Hoffmeister

Pod Bruskou 7, Praha 1, Tel: 251 017 111

Bohaté silvestrovské menu si připravila restaurace Ada v hotelu Hoffmeister. Na úvod finger food v podobě pralinky z foie gras, chobotnice s avokádem a mnoho dalšího, dále tradiční česká kulajda, hlavním chodem grilovaný telecí steak s fazolovými lusky, lilkem, houbovým ragú a foie gras, nebo mořský vlk, mušle vongole a estragonová omáčka. Z dezertů čokoládová fontána s ovocem a smetanovým mousse. V ceně studený bufet a saláty, výběr z nápojů a vín a otevřený koktejlový bar.

Cena za osobu: 3.990 Kč

Restaurace Tančící dům Ginger & Fred

Praha 2, Jiráskovo náměstí 6, Tel: 221 984 160

Restaurace Ginger & Fred v 7. patře Tančícího domu s jedinečným výhledem na celé centrum Prahy a půlnoční ohňostroj, připravila na oslavu konce roku speciální menu. Ceviche z mušlí sv. Jakuba, salát s křepelkou, siven s řeřichou potoční, artyčoky, černým kořenem, račími ocásky a hořčično-rybízovou omáčkou, jelení hřbet s gnocchi

a kaštany. Dezertem mučenkový cheesecake. V ceně také půlnoční přípitek.

Cena za osobu: 5.650 Kč

Restaurace Chateau St. Havel

Praha 4, Před nádražím 6, Tel: 241 445 717

Silvestrovské degustační menu zámecké restaurace hotelu Chateau Saint Havel se skládá ze 7 chodů. Nabídne hráškovou panna cottu s marinovaným telecím hřbetem, krevetový bisque s ragú z avokáda, pečenou krevetou a slávkami, pražmu s chobotnicí a fialovým květákem, olivovou quinoou a lanýžovou pěnou nebo pečené kachní prso

s konfitem a pyré z červeného zelí.

Cena za osobu: 1.690 Kč

Restaurace Midtown Grill

Praha 1, V Celnici 8, hotel Marriott , Tel: 222 881 212

Restaurace hotelu Marriott připravila na silvestrovský večer občerstvení formou bohatého rautu. Živá hudba celý večer, DJ, taneční vystoupení. Welcome drink v ceně. Neomezená konzumace vína, piva a nealko.

Cena za osobu: 4.500 Kč

Restaurace Agave

Praha 1, Masná 2, Tel: 607 057 354

Mexická restaurace Agava na Silvestra nabízí na výběr ze dvou 4 chodových menu. Ochutnáte například variace ceviche, selečí kolínko s omáčkou mole verde, tuňáka

v makové krustě s paprikovou omáčkou, králiči stehno, mořského vlka, mascarpone

se skořicí s banánovým chlebem a další speciality.

Cena za osobu: od 1.499 Kč

Restaurace Augustine

Praha 1, Letenská 12/33, Hotel Augustine, Tel: 266 112 280

Restaurace Augustine připravila silvestrovský večer. Welcome drink, 7 chodové luxusní menu. Zauzený siven s kaviárem, humr, islandská treska a mušle svatého Jakuba, dále holubí prso s ravioli, artyčoky a máslovou dýní, hovězí steak s květákem a lanýžem a na závěr čokoládový mousse či perníkové brownies s omáčkou ze svařeného vína

a nugátovým krémem. Půlnoční přípitek v ceně.

Cena za osobu: 4.550 Kč

Vinárna a restaurace Art & Food

Praha 5, Plaská 617/4, Tel: 605 555 050

Vinárna a restaurace Art & Food na Malé Straně připravila na Silvestra speciální

5 chodové menu párovaného s víny. Kachní foie gras, hovězí consommé, treska s pyré z černého kořene, daňčí hřbet s květákovým pyré, a višňová zmrzlina s čokoládou. Celý večer živá hudba. Atmosféru restaurace dokresluje funkční krb na dřevo.

Cena za osobu: 5.000 Kč

Restaurace Kamera

Praha 5, Tilleho náměstí 792, Tel: 251 815 911

V restauraci Kamera Vás na Silvestra čeká bohatý tematický program s názvem „Gastro cesta časem“. Večeře bude servírována formou neomezeného bufetu, který nabídne pokrmy z pravěku, středověku, 80. let i z oblasti molekulární kuchyně budoucnosti. V ceně welcome drink, hudba, barmanská show, tombola a mnoho dalšího.

Cena za osobu: od 1.050 Kč

Restaurace Gruzie

Praha 1, Bílkova 14, Tel: 702 196 149

Restaurace Gruzie má na Silvestra připravený tradiční program včetně živé hudby, zpěvu, kavkazského tance a mnoho dalšího. Těšit se můžete také na slavnostní menu, které nabídne řadu tradičních gruzínských specialit.

Cena za osobu: 2.800 Kč

Restaurace Buddha Bar

Praha 1, Jakubská 8, Tel: 221 776 300

Luxusní podnik Buddha Bar připravil na silvestrovský večer slavnostní 4 chodové menu. Po tataráku z hamachi následuje např. foie gras terinka s višňovým chutney nebo selekce maki rolek a nigiri. Hlavním chodem grilované humří ocásky s omáčkou yuzu bisque, vysoký roštěnec se šalotkovým pyré a antikutcho demi-glace nebo černá treska s lanýžovou miso omáčkou. Na závěr čokoládovo-hruškový mousse.

Cena za osobu: 4.300 Kč

Restaurace Per Te

Praha 2, Korunní 23, Tel: 222 521 814

Silvestrovské menu restaurace Per Te v Královských Vinohradech nabídne speciální pokrmy mediteránské kuchyně. Po sklence uvítacího welcome drinku následuje 4 chodové menu. Telecí tartar piemontese s lanýžovou salsou, dále zucchini parmigiana s krevetami a šafránovou omáčkou, hlavním chodem steak z nízkého roštěnce podávaný s pappardellemi, kaštany a hříbky nebo mořský vlk s pórkovým rizotem a omáčkou z limoncella. Na závěr čokoládové soufflé.

Cena za osobu: 1.400 Kč

Restaurace Franz Josef

Praha 1, Králodvorská 4, Tel: 234 608 156

V restauraci Franz Josef si užijete silvestrovský večer se slavnostním 6 chodovým menu a vážnou hudbou v prostorách sálu Boccaccio. Pralinky z Foie Gras, drůbeží vývar s kořenovou zeleninou a plněnými masovými raviolkami, dále marinovaný telecí steak se šťouchanými brambory a koňakovou omáčkou, na závěr pak dortík z čokoládovou pěnou. Neomezená konzumace nápojů a welcome drink v ceně.

Cena za osobu: 7.990 Kč

Restaurace Kalina Anežka

Praha 1, Anežská 12, Tel: 222 317 715

Silvestrovské menu restaurace Kalina Anežka nabídne lehce zauzený telecí tartar, nebo pečené divoké krevety, Tournedos Rossini s omáčkou Périgueux, nebo pečenou tresku s čočkou Beluga a křenovou pěnou. Dezertem flambovaná čokoládová koule zdobená mátovou pěnou a dochucená citronovým sorbetem. Cena zahrnuje drink na uvítanou.

Cena za osobu: 2.018 Kč

Francouzská restaurace Art Nouveau

Praha 1, Náměstí republiky 5, Tel: 222 002 770

V noblesní Francouzské restauraci Art Nouveau v Obecním domě připravili speciální silvestrovské menu, které si budete moci vychutnat spolu s živým klavírním vystoupením. Telecí tatarák s kaviárem z jesetera, mušle sv. Jakuba s pečeným topinamburem, bisque z langustýnek, holubí prso s bulgurem, hlívou ústřičnou, červenou řepou, hovězí steak s pečenými brambory, lanýži a grilovaným foie gras a na závěr karamelový dortík. Welcome drink v ceně.

Cena za osobu: 4.790 Kč

Restaurace Malostranská beseda

Praha 1, Malostranské náměstí 21, Tel: 257 409 104

Přijďte oslavit konec roku do Malostranské Besedy. Místní silvestrovské menu zahrnuje polévku z černých fazolí se sýrem čedar nebo polévku z telecích drštěk. Z hlavních jídel ovar z vepřového kolena a plecka s hořčičnou omáčkou a křenem či uzená šunka od kosti a pečená krkovička. Přílohou pikantní cizrna s rajčaty a zeleninou.

Cena za osobu: A la carte

Restaurace Santini Garden

Praha 1, Jánský vršek 13, Tel: 603 766 779

V restauraci Santini Garden pro letošní Silvestr přichystali slavnostní 4 chodové menu. Gratinované krevety s topinamburovou pěnou, hovězí vývar s tortelini, telecí svíčková

s omáčkou ze stročků nebo losos s risottem a kaviárem a soufflé Grand Marnier.

Cena za osobu: 1.890 Kč

Restaurace Zinc

Praha 1, V Celnici 7, Hotel Hilton Prague Old Town, Tel: 221 822 300

Hotel Hilton Prague Old Town ve své restauraci Zinc nabídne silvestrovský večer bohatý raut a celý večer živou hudbu. Po půlnoci DJ.

Cena za osobu: 3.900 Kč

Restaurace Kalina Kampa

Praha 1, Říční 1, Tel: 266 315 961

Příchod Nového roku si můžete užít v restauraci Kalina Kampa, a to s jejím speciálním menu o třech chodech. Ochutnáte pečená foie gras s kaštanovým velouté, nebo tuňákový tartar s avokádovým krémem, dále jehněčí kotletky v bylinkové krustě

s přílohou, nebo mořský jazyk po mlynářsku s bramborami Grenaille a kapary. Citronový koláč s ovocem menu uzavírá.

Cena za osobu: 2.018 Kč

Pivovar U Tří růží

Praha 1, Husova 10, Tel: 225 226 650

Pivovarská restaurace U tří růží nabízí silvestrovskou večeři o 4 chodech. Kachní rillettes s marmeládou z červené cibule, hříbkové velouté s lanýžovým olejem, grilovaný mořský vlk s dýňovým pyré nebo telecí steak s restovanými zelenými fazolkami

a gratinovanými brambory. Neomezená konzumace 6 druhů domácího piva, sektu

a nealko zahrnuta v ceně.

Cena za osobu: 2.019 Kč

Pivnice U Pinkasů

Praha 1, Jungmannovo nám. 15/16, Tel: 221 111 150

Jedna z nejslavnějších pivnic v Praze připravila speciální silvestrovské menu formou bohatého studeného a teplého bufetu s neomezenou konzumací. V ceně také neomezená konzumace plzeňského piva z tanku, vína a nealko nápojů. Celý večer živá hudba pražského heligonkáře.

Cena za osobu: 2.018 Kč

Restaurace Blue Wagon

Praha 2, Uruguayská 19, Tel: 222 561 378

Silvestrovská oslava v restauraci Blue Wagon je tento rok spojena s 6 chodovým menu. Po sklence šampaňského na uvítanou následují foie gras s pistáciemi, karamelizovaným fíkem a jeřabinami, kaštanové veloute s kachním konfitem a želé

z portského vína, lanýžové risotto s křepelkou a demi-glace z červeného vína a hřbet

z jelena. Sladkou tečkou čokoládový mousse s banánem a kokosem.

Cena za osobu: 2.990 Kč

Restaurace Dutch Pub

Praha 1, Vladislavova 17, Tel: 727 969 818

Silvestr v The Duch Pub nabídne 3 speciální menu s rozmanitými pokrmy. Marinovaný losos Gravlax jako předkrm, z hlavních chodů můžete zvolit hovězí rib-eye steak

s grilovanou zeleninou a pepřovou omáčkou, Dutch bacon burger s hranolky a domácí tatarskou omáčkou, nebo kuřecí Supreme s pyré z brambor a omáčkou demi-glace. Na závěr čokoládové brownie s vanilkovou zmrzlinou a višněmi.

Cena za osobu: 890 Kč

Restaurace New York Café

Praha 1, Senovážné nám. 13, Hotel Boscolo, Tel: 224 593 886

Restaurace luxusního hotelu Boscolo připravila na Silvestra slavnostní gala večer

s pohoštěním formou bohatých švédských stolů, živou swingovou hudbu a taneční vystoupení za doprovodu DJ´s.

Cena za osobu: 5.500 Kč

Restaurace Deer

Praha 1, Michalská 19, Tel: 225 777 330

Restaurace Deer připravila oslavu Silvestra formou bohatého rautu. Z předkrmů to budou např. zeleninové závitky se zázvorovou omáčkou nebo uzený pstruh

s bramborovo-křenovým salátem. V hlavních pokrmech najdeme tournedos z vepřové panenky, grilované krevety s lososem a mušlemi a mnoho dalšího.

Cena za osobu: N/A

Restaurace Exclusive Society

Praha 10, Korunní 104, Tel: 728 57 57 67

Slavnostní silvestrovské menu restaurace Xclusive Society nabídne welcome drink na uvítanou, variaci ústřic, marinované mušle sv. Jakuba, kalamáry a krevety ve vývaru z chobotnice, portobello žampion se sýrem gruyére a konfitovaným žloutkem, jako hlavní chod holuba s jablky, bramborem, kapustou a pórkem, vysoký roštěnec s mořským ježkem a lanýži či mořského ďasa pošírovaný na másle. Menu uzavře například créme brulée.

Cena za osobu: 2.490 Kč

Restaurace Pohostinec Karlín

Praha 8, Pobřežní 42, Tel: 731 636 318

V Pohostinci Karlín Vás na Silvestra čeká slavnostní bufetové menu. Předkrmy nabídnou uzeného pstruha s pečenou paprikou a křenem, hovězí carpaccio, stařený

a nestařený chuck roll steak, vepřové koleno na pivu či pečený losos v soli. Dezertem čokoládový fondant se zmrzlinou a malinovou omáčkou.

Cena za osobu: 990 Kč