Mikulášská jízda metrem - Praha

V trase Královka – Malovanka – Hládkov – Vozovna Střešovice – Prašný most – Hradčanská – Špejchar zajistí dopravu pro návštěvníky tři soupravy historických tramvají, a to v intervalu 15 minut přibližně od 12.20 do 18.30 hodin. Jízda těmito tramvajemi bude zdarma. Jízdní řád historické tramvaje je ke stažení pod tímto odkazem.

http://www.dpp.cz/dpp-porada-mikulasske-odpoledne/

V rámci akce si mohou návštěvníci zakoupit jízdu speciálními vyhlídkovými tramvajemi Měsíček, Sluníčko, T1 a T3 Coupé. Cena těchto jízd bude 50 Kč, v případě T3 Coupé 100 Kč. Tramvaje budou vyrážet od 13.20 hodin do 17.20 hodin z Vozovny Střešovice vždy každých 20 minut. Jízdenky bude možné zakoupit od 13.00 hodin v areálu vozovny.