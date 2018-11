Jan Merta / 70 % umělce, 30 % tramvajáka

"Při přípravě jedné společné výstavy jsme diskutovali o její podobě. Padl pojem „tramvaják“. Mělo to znamenat někoho z nám vzdáleného světa, někoho, kdo se nehrne do galerií. V tom okamžiku mi naskočil tramvaják z Kaurismäkiho úchvatného filmu Mraky odtáhly. Zároveň jsem si vzpomněl na to, jak jsem se v dětství za soumraku plížil (aby mě nepřistihl nějaký kamarád nebo spolužák) k vitrínám libereckého kina Lípa, ze kterých jsem si obkresloval Vinnetoua a Old Shatterhanda. A teď se to spojilo a objevil se můj Kaurismäkiho hrdina se svou ženou."

Jan Merta