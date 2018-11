Výstava betlémů / První vánoční stromeček v Praze

Stejně jako se v 16. století stal tradicí vánoční stromeček, stává se tradicí i návštěva výstavy betlémů v Muzeu Karlova mostu a to nejen pro Pražany. Těšit se můžete na slaměný betlém v životní velikosti od polského umělce Andrzeje Wrzcionka, Vltavský rybí betlém zapsaný v České knize rekordů, Africký betlém z ebenového dřeva, Námořnický betlém, betlém z kukuřičného šustí a mnohé další.

Letošní výstava je věnována hlavně vánočnímu stromečku. Poodhalte historii vánočního stromku a jeho cesty z německých zemí do Evropy včetně Čech a zbytku světa. Jak se zdobil stromeček dle zvyklostí daných oblastí? Co bylo pod stromkem možné najít? Nejen to se dozvíte na výstavě betlémů.

Letošní výstava sestává z předmětů zapůjčených Národopisným oddělením Národního muzea, tvoří je např. skříňové betlémy z 19. století, figurky do jesliček a historické ozdoby na stromeček.

Výstavu je možné zhlédnout od 2. 12. 2018 do 3. 2. 2019, tedy do svátku Hromnic.