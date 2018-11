Epos 257 / Kus za kus

Výtvarník a performer Epos 257 vydražil 7. října v Obecním domě své dílo 3080 transakcí za rekordní částku 1.100.000 Kč, kterou doposud žádný český umělec mladé generace v aukci nezískal. Nyní se vrací do galerie aukčního domu European Arts, aby ještě jednou otevřel dlouhodobý projekt Retroreflexe a nabídl k prodeji dlažební kostky zcizené v pražských ulicích. Zároveň odhaluje dosud utajovaný zásah do bankovek, které minulý rok vyměnil s návštěvníky stejnojmenné výstavy v Národní galerii. Výstava Kus za kus probíhá od 19. do 25. listopadu v galerii síně European Arts (Senovážně nám. 8, Praha 1). Vstup je volný.