V pondělí 3. září začne v 10.00 pro všechny prvňáčky z Prahy 13 to správné uvítání k jejich 1. školnímu dni v Centrálním parku. Můžou se těšit na Heidi Janků, My little pony a spoustu zábavy.

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 13 Davida Vodrážky.