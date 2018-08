Vítejte v těžkých časech

Nemusíte toho vědět moc, aby Vám bylo jasné, že tenhle svět už zažil lepší časy. Ale děláme s tím něco? A děláte s tím něco vy? Apatie je jedním z mnoha problémů, o kterých se nemluví.

A proč jsme neteční k tomu, co se kolem nás děje?



A/ Přímo se nás to nedotýká.

B/ Stejně s tím nemůžeme nic dělat.

C/ Už nás nic nepřekvapí.



A tak si raději jdeme zacvičit...