Spitfire Company v Praze

SPITFIRE COMPANY & MCKENZIE TOMSKI ► MISS AMERIKA

20:00, VELKÝ SÁL

Premiéra anglické verze příběhu ženy, která se zamilovala do města, v němž je cizincem.

Multimediální projekt Miřenky Čechové a Martina Tvrdého ukazující syrový obraz života na Manhattanu

Mckenzie Tomski je newyorský misfit, je to nenápadný i přiznaný zírač. Mckenzie je královna virtuální osamělosti, stejně jako Wonder Woman bez kozaček a legálního statusu. Je to bytost tekuté identity, která s ironickým, temným, nekompromisním humorem nabourává americká klišé. Mckenzie je z rodu vyděděnců, ztracenců, těch, co stojí ve stínu, v šedé zóny a sní svůj Americký sen o tom, že “to jednou dokážou.”

Multimediální projekt Miřenky Čechové a Martina Tvrdého ukazuje syrový obraz života na Manhattanu skrze koláž hudby, textu, rappu, slamu, stand upu, performance, fotografií Vojtěcha Brtnického a komixu malajského kreslíře Chin Yewa. Symbióza všech složek přináší autentický příběh ženy, která se zamilovala do města, v němž je cizincem.

Projekt vychází z knižní předlohy Miřenky Čechové: Miss AmeriKa, vydané v červenci 2018 v nakladatelství wo-men.

Koncept: Miřenka Čechová, Martin Tvrdý Hudba: Martin Tvrdý Text, performuje: Miřenka Čechová aka Mckenzie Tomski Fotografie: Vojtěch Brtnický Animace: Martin Tvrdý Komix: Chin Yew Výroba Wonder Woman kostýmu: Eva Judová Dramaturgie představení: Petr Boháč Dramaturgie textové předlohy: Barbora Baronová Režijní spolupráce: Jacqulyne de Villiers Světelný design: Karlos Šimek Projektový manager: Barbora Repická Zahraniční booking: Tereza Havlíčková Produkce: Petra Hanzlíková Koprodukce: Palác Akropolis Partneři: Dans Brabant (NL), Moving Station, Divadlo Drak

Děkujeme fotografce Janě Hunterové za poskytnutí záběrů z New Yorkského metra.

Podpořili: Hlavní město Praha, MKČR