"S ženskýma to máš jednoduchý! Ještě jsem nepoznal žádnou, kterou by nepoučila facka, nebo dávka z pětačtyřicítky."

Neurotický filmový kritik Felix Alan se snaží vyrovnat s tím, že ho opustila manželka. Únik z reality nachází ve světě fantazie a snů, v němž se o životě radí se svým velkým vzorem Humphreym Bogartem. A jak se zdá, tato terapie mu prospívá!

Ve hře Zahraj to znovu, Same nechybí typický Allenův humor stejně jako hluboké sondy do partnerského soužití a vtipně podané úvahy o smyslu života.

Komedie Zahraj to znovu, Same, kterou hrajeme od roku 2003, dosáhla už více než 330 repríz.