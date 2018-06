Roman Janál & Marián Lapšanský

ROBERT SCHUMANN

Láska básníkova op. 48

CLARA SCHUMANNOVÁ

Písně na texty Heinricha Heineho (výběr)

JOHANNES BRAHMS

Písně (výběr)

Intermezza pro klavír (výběr)

Roman JANÁL | baryton

Marián LAPŠANSKÝ | klavír

Jakkoli těžiště dnešního koncertu leží v díle dvou skladatelů Roberta Schumanna a Johannesa Brahmse, zlatou nití, která je oba spojuje, je žena, jež ovlivňovala jejich životy a byla inspirací pro jejich tvorbu. Clara Schumannová. Klavírní virtuózka, která společně se svým manželem a později i sama sklízela ovace po celém světě. Skladatelka, jejíž písně nesou nezaměnitelný charakter ženské duše a také osminásobná matka, která se ještě za svého života musela vyrovnat se smrtí několika ze svých dětí a s duševní chorobou svého manžela. V těžkých chvílích to byl právě blízký rodinný přítel Johannes Brahms, který jí poskytl potřebnou oporu. Clara o tom napsala: „Jako pravý přítel přišel za mnou, aby sdílel všechen můj žal, držel mé srdce, aby nepuklo, povznášel mého ducha, přinášel světlo do mé duše, jak jen to bylo v jeho silách. Byl to můj přítel v nejplnějším smyslu tohoto slova.“

konec koncertu ve 21.10 hod.

koncert s přestávkou