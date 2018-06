Prázdniny v Rezervaci Bororo - Zoo Praha

Nenechte si ujít ve dnech 29. 6. – 1. 7. Prázdniny v Rezervaci Bororo

29. 6. Rozdávat vysvědčení budeme i našim zvířatům v Rezervaci Bororo aneb co se naše zvířata za rok naučila. Děti do 15 let s jedničkou z přírodovědy mají vstup za 1 korunu.



30. 6. – 1. 7. Program pro děti v Rezervaci Bororo, speciální představení.

O Zoo

Dvanáct pavilonů a nespočet unikátních expozic, výborný servis pro návštěvníky i mimořádné přírodní utváření areálu zařadilo pražskou zoo mezi nejlepší zoologické zahrady světa.

Pražská zoo jako moderní instituce svého druhu vytváří pro chované živočichy co nejoptimálnější podmínky, a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů i ubikací, tak sestavováním jedno- či vícedruhových skupin.

Návštěvníci si tak mohou vytvořit představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí, zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší rejstřík přirozeného chování.