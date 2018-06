Stanislav Bříza / Hitchhike US

„Ona chtěla uniknout ze zaběhlých rituálů podřízených dvě dekády trvajícím boji s PPP a on chtěl jít ve stopách Jacka Kerouaca, Roberta Franka, Mike Brodieho a ve stylu beatnické a hippie generace poznat opravdovou Ameriku daleko od národních parků a ukřičených turistů. Stopovat, spát pod širákem a zažít si svůj malý „American Dream“. Postupně si složili svůj vlastní obraz Ameriky, překvapivě ne tolik nepodobný tomu, který znali z hollywoodských filmů. Nakonec to ale byla H., kdo dal celé cestě smysl a kdo ji naplnil radostí, ale i zoufalstvím a beznadějí. Do háje s Kerouacem,“ – Stanislav Bříza.

Obsáhlý fotografický soubor Hitchhike US vyšel původně v knižní podobě a zkoumá především intimní vztah mezi dvěma blízkými přáteli. V Galerii Fotografic bude k vidění ve formě unikátní site-specific instalace.

Stanislav Bříza (*1983) vystudoval ČVUT v Praze a Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Rozvíjí nakladatelskou platformu BFLMPSVZ pod kterou vydal svoji knihu Hitchhike US a řadu zinů. Ve své tvorbě se zabývá jak „tradičním“ novým dokumentem, tak texty o fotografii a hledáním nových vizuálních a fotografických strategií. Žije a pracuje mezi Prahou a Londýnem.