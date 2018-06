Cirque du Soleil: Toruk - The First Flight

Kritiky oslavovaná mezinárodní umělecká skupina Cirque du Soleil se chystá poprvé v historii přivézt v rámci světového turné do České republiky svou mimořádnou produkci s názvem Toruk – The First Flight. Toto nadčasové představení Cirque du Soleil, které je inspirováno filmem Avatar (James Cameron), bude možno zhlédnout v sérii pěti exkluzivních show v pražské o2 areně od 31. 5. 2019 do 2. 6. 2019.