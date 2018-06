Daniel Sloss - Kino Lucerna Praha

Do České republiky se vrací jedno z nejrychleji rostoucích jmen stand-upu, skotský uznávaný a oceňovaný komik Daniel Sloss, který se svými vystoupeními procestoval více než dvacet osm zemí světa od New Yorku po Nový Zéland. Pro společnost Netflix letos natočil hned dva pořady. Po loňském vyprodaném stand-upu se dne 13. října vrací do Prahy, kde v prostoru Kina Lucerna představí svou novou show s názvem X. Speciálním hostem bude začínající britský komik Gareth Waugh.

Show proběhne v anglickém jazyce bez překladu.