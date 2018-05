Den dětí na Chodovské tvrzi Praha

1. června začne ve 14 hodin tradiční dětský den, který Vás přenese na pouť, do světa plného klasických dětských her, voňavé cukrové vaty, kolotočů a papírových růží. V rámci Mezinárodního dne dětí jsou pro děti připraveny od 14.00 do 17.00 hodin hry, deskohraní, kolotoč, skákací hrad, střelnice, výtvarné dílny a mnoho dalšího. Chybět nebude ani pohádka, která začne v 17 hodin na nádvoří Chodovské tvrze.

Za deště se bude akce konat v omezeném rozsahu.