Exodus - Futurum Music Bar Praha

Another Lesson in Violence aneb veteráni EXODUS opět v Praze!

Základní pilíř světového thrash metalu zavítá tentokrát do smíchovského Futura, aby připomněl fanouškům klasická alba jako Bonded by Blood nebo Pleasure of the Flesh.

Už delší dobu se také mluví o nové desce, která by navázala na kladně přijatou Blood In, Blood Out (2014).

support: SAVAGE MESSIAH z Angli, mimochodem mají v řadách i českého basáka