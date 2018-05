Within Temptation - Forum Karlín Praha

WITHIN TEMPTATION vystoupí v rámci evropské tour k novému albu v jediné exkluzivní show pro ČR! Holandská symphonic metalová stálice WITHIN TEMPTATION s velkou radostí oznamuje své plány na příští rok! Členové party pracují na novém albu, které hodlají představit v 33 městech a 18 zemích! Toto turné ukončí vůbec nejdelší tour přestávku v historii kapely. Po dvou letech odpočinku s rodinou vytvořila zpěvačka Sharon den Adel sólové album „My Indigo“ a začala pracovat na novém v pořadí už sedmém albu kapely WITHIN TEMPTATION.

Na konci příštího roku se tedy můžeme těšit na představení dalšího skvělého alba oblíbené party! K LIVE představení kapela připravuje úchvatnou a zbrusu novou show, kterou si nesmíte nechat ujít! Jejich jediný koncert pro Českou republiku v rámci EUROPEAN TOUR 2018 se uskuteční 11. prosince v hale Forum Karlín v Praze!

Exkluzivní předprodej vstupenek startuje dnes na www.within-temptation.com. Oficiální předprodej na www.mastersofrock.cz a v předprodejních sítích TicketPortal, TicketPro, TicketStream a TicketLive startuje v pátek 24.11. Vstupenky bude možno zakoupit na stání za 690 Kč a stání před pódiem za 850 Kč.