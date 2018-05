Letní jarmark a Květinová slavnost - Praha Řepy

Nenechte si ujít Letní jarmark a Květinovou slavnost. Podrobné informace o akci zobrazíte kliknutím na obrázek.

Řepy (německy Rüben) jsou katastrální území Prahy, tvořící území městské části Praha 17 v městském obvodě Praha 6. Nacházejí se na západě města, severně od vjezdu dálnice D5 do Prahy. Vesnice Řepy vznikla kolem 13. století, k Praze byla připojena roku 1968; od poloviny 80. let zde stojí sídliště. Do 31. prosince 2001 se městská část Praha 17 nazývala Praha-Řepy. Vykonává působnost pověřeného úřadu i pro městskou část Praha-Zličín.