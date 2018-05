Den dětí - Ústřední vojenská nemocnice Praha

Na prostranství parkoviště před pavilonem F1 (ředitelství ÚVN) a v přilehlém okolí pořádáme odpoledne plné her. Na programu jsou různé soutěže v běhu, v hodech na cíl, skákání v pytlích, jízdě na kolech, koloběžce (své stroje s sebou!) a jiné zábavy. Můžete vyhrát drobné ceny. Za nepříznivého počasí se přesuneme do tělocvičny (pavilon F2) - pro jistotu si sebou vezměte obuv do tělocvičny)