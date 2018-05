Starí majstri

Dva bratři, poslední potomci slavné divadelní rodiny, se nemají rádi. Dalo by se říci, že se nesnášejí. Jsou slavní, úspěšní, ovšem ve věku, kdy se role nehrnou. Přijímají tedy nabídku na hru o dvou bratrech, kteří se nenávidí. Sledujeme první zkoušky, premiéru, nekonečné zájezdové turné i závěrečné představení. Aniž si to uvědomují, začnou se sbližovat. Vztek a problémy z minulosti se mění na bratrskou lásku. Jenže co je divadelní hra a co je vlastně realita?