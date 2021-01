Dovedete si představit manželství v kostce? Stlačené a zhuštěné jen na ty nejzásadnější momenty? Jde to? Notabene manželství, které trvá sto let? Emil a Marcela museli žít spolu dlouho, než jim došlo, že je jim skvěle. Naštěstí se toho dožili. Hlavní hrdinové projdou naší dobou, celým staletím, a budou hrát dvacetileté, když se v roce 1987 seznámili na vodě u jezu na Berounce, a budou hrát i stodvacetileté, když budou na lavičce v Beskydech v budoucnosti vzpomínat na to, kdo koho chtěl vlastně zavraždit.