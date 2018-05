Oslavte Mezinárodní den muzeí návštěvou Muzea Karla Zemana

Po celém světě slaví v pátek 18. května muzea a galerie svůj velký mezinárodní den. Již tradičně se do oslav zapojuje i Muzeum Karla Zemana a slaví ve velkém! Po celý den je pro všechny návštěvníky, kteří předloží vstupenku z jakéhokoliv muzea nebo galerie z letošního roku, připraven zvýhodněný vstup do expozice za pouhých 99 Kč. Přijďte slavit i Vy a vstupte do světa fantazie a filmových triků geniálního režiséra Karla Zemana.

V Muzeu Karla Zemana objevíte staronový svět klasické animace. Projdete se po Měsíci s Baronem Prášilem, osedláte okřídlené koně letící do hlubin Vesmíru, vyfotíte se na hřbetu obří ryby proplouvající oblouky Karlova mostu a natočíte se při dobrodružném vzletu na stroji z Vynálezu zkázy. Ti stateční nakonec vstoupí až do tří scén z filmů Karla Zemana a záznam si ZDARMA pošlou na svůj e-mail, aby se s ním mohli pochlubit svým přátelům. Speciálně pro malé návštěvníky jsou připraveny ZDARMA ke vstupence hry v expozici Cesta do pravěku a Vynález zkázy. Romantické duše a akční rodiny navíc mohou vyrazit na strhující projížďku lodí po Vltavě a Čertovce. Konkrétní časy plavby najdete zde. Rezervace předem nutná!