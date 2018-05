Glass in Photography

České sklo mělo vždy štěstí na výjimečné fotografy, z nichž každý k tomuto materiálu přistupoval osobitě, ať již to byl Josef Sudek ve 30. letech či po roce 1945 Jindřich Brok, Jindřich Otto a další. Od konce 60. let si mezi touto elitou vybudoval nezastupitelnou pozici fotograf Uměleckoprůmyslového musea v Praze Gabriel Urbánek. Jeho jméno figuruje mezi autory nejlepších publikací o českém skle současném i historickém. Na jeho snímcích obdivujeme práci se světlem, smysl pro kompozici, přesné i citlivé fotografické cítění. Bez Urbánkova působení by povědomí o české sklářské tvorbě bylo o mnohé ochuzeno a ohodnocení jejích kvalit by bezpochyby nebylo tak vysoké. Výstava přináší více než 160 fotografií z let 1990 až 2018, které zachycují současné umělecké plastiky a design i historické poháry, vázy a další delikátní artefakty zhotovené mistry svého oboru.