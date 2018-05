Floyd Reloaded v Praze

Do ČR opět přijíždí koncertní pocta britské legendě Pink Floyd, britsko-německý projekt Floyd Reloaded. Jejich česká premiéra v červnu 2014 nadchla tisíce tuzemských i zahraničních fanoušků Floydů nejen po hudební stránce, ale také vysokou úrovní živého vystoupení, jehož součástí je propracovaná světelná show.

Playlist vystoupení Floyd Reloaded se nezaměřuje jen na stěžejní alba, ale obsahuje průřez tvorbou Pink Floyd ze všech etap fungování této rockové ikony. Fanoušci Floydů se tedy mohou těšit na všechny zásadní skladby, jako Money, Time, Us and Them, Another brick in the wall, Learning to fly, Comfortably numb, High hopes a další.

Skupinu tvoří zkušení hudebníci, z nichž pozornost poutá zejména zakladatel projektu, kytarista Philip Michael Klenz, jehož podání kytarových sól Davida Gilmoura je silně procítěné, a také frontman souboru, zpěvák Colin Dodsworth ze severní Anglie s velmi autentickým projevem. I proto získali v roce 2013 prestižní ocenění Radia Regenbogen v kategorii Best Show.

Agentura Brnokoncert přiváží tuto show do pražské Lucerny v sobotu 3. listopadu 2018. Předprodej vstupenek v ceně od 850,- startuje exkluzivně v síti Ticketpro.