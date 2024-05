Sousedský jarmark 2024

I v roce 2024 připravujeme Sousedský jarmark. A letos to bude opravdu speciální ročník. To proto, že bude spojený s oslavou čtvrtstoletí fungování našeho Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM v Plzni. Čeká nás tedy jedna velká narozeninová párty! Další zvláštností je, že program se bude tentokrát odehrávat netradičně v pátek, a to 24. 5. 2024 od 13:00 hod.

V rámci Sousedského jarmarku chystáme pestrá hudební vystoupení na jevišti, různorodý tanec a pohyb na podjevištní scéně, program pro rodiny s dětmi a všechny generace, na tržišti si můžete koupit šperky, jídlo, odnést si sazenici do zahrady, zajímavou kuchařku či náušnice z naší burzy… Jako jedno z ohnisek Evropského dne sousedů, který tradičně pořádá Plzeň 2015, z.ú., představíme program, který společně vytváří organizace či jednotlivci z blízka i z daleka, naši sousedé.

Jako letošní hit pro děti chystáme narozeninovou párty s mnoha atrakcemi: skákací hrad, představení Jenovéfa divadelního spolku Damúza, malování na obličej, hry na stanovištích a v cíli sladkou odměnu…

Zdroj fotky: (Sousedský jarmark): Totem Plzeň