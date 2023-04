Vojtěch Dyk and D.Y.K. V Přítomnosti tour 23/24

Vojtěch Dyk and D.Y.K. ohlašuje termíny pokračování své úspěšné tour!!



Hlavní hudební autorský projekt Vojtěch Dyka, kapelu D.Y.K, jejíž melodie plují na vlnách funku, soulu, jazzu, ale ve skutečnosti se snad ani žánrově zařadit nedá, čeká desítka zastávek v České republice a na Slovensku. Energií a hravostí nabité koncerty vyráží na své klubové turné a čekají je v první vlně zastávky Praze, Brně, Plzni, Litoměřicích, Hradci, Ostravě, Olomouci, Krnově. Večery plné unikátní show, hudby a tance se ponesou ve znamení radostného potkávání, nezapomenutelných hudebních zážitků a vzájemného propojování nálad. "Všechno, co se stane na tour, stane se, a proto by byla škoda to nezažít. Prolomme bariéry, hranice neexistují, přijďte se o tom přesvědčit. Vracíme se do klubů, sklepů a špeluněk kvůli tomu nejbližšímu kontaktu s posluchačem. Abychom třebas v budoucnu mohli rozkvést do arén a stadionů. " říká Vojtěch Dyk.