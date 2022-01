Templářský víkend

Vraťte se spolu s námi do časů rytířů víry a kříže, do časů cti a bílých plášťů.

Čekají Vás šermířská vystoupení, dobové ukázky, tanec, hudba, fireshow, spousta zábavy pro děti i dospělé, chutné jídlo a pití, škola šermu pro děti pod vedením Mistra Templáře a v neposlední řadě i denní a noční BITVA.

To vše Vás čeká 26. 8. - 28. 8. 2022 v Plzni.