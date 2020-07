Nebílovské divadelní léto

27. 8. Gur Koren : „Neperte se, prosím vás!"

Hrají : Martina Hudečková/Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach, Kateřina Holánová

Překlad a režie : Petr Svojtka

Česká premiéra brilantní izraelské komedie, plné překvapivých zvratů a především břitkého židovského humoru, který má tolik společného s tím českým...Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední vůli. Hvězda dětských show o bezpečnosti silničního provozu, ztahaná pracující matka samoživitelka a poněkud přestárlý, věčně zadlužený, leč stále vysmátý hipík. Jejich setkání ale není výrazem sourozenecké harmonie. Proto asi nepřekvapí, že důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je, aby se jeho děti měly rády a nepraly se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl dědictví má získat jakási tajemná Nina Yablonsky. Kdo to je? A proč k ní byl otec tak štědrý na úkor svých dětí? Podaří se ji vypátrat a přesvědčit, aby se své části dědictví vzdala? A není to celé jen velký podvod otcova advokáta?.