Opera Iris nás zavádí do Japonska pradávných časů a vypráví příběh na pomezí reality a mýtu. Chudičká dívka Iris se zamiluje do dřevěné loutky, kvůli které opustí bezpečí svého domova. Bohatý šlechtic Osaka ji unese a prodá do nevěstince, Iris se ze zoufalství zabije a její duše bloudí temnotou, by se v závěru opery proměnila ve sluneční svit. Dílo vyniká neobyčejně dramatickým dějem, strhující hudbou a klade množství závažných otázek dotýkajících se základní podstaty života a smrti. Sedmá skladatelova opera měla premiéru 22. listopadu 1898 v Římě, šest let před Pucciniho slavnou operou Madama Butterfly.