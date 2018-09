Muzejní dokumentární fotografie (2009-2018) / Tachov a Tachovsko jak jste ho možná neviděli

Muzejní historik Mgr. Štěpán Čadek často a vášnivě fotí. To se hodí v muzejní práci, kdy se podaří zachytit leccos, co si můžeme připomenout už jen z obrázků. Letos to je 10 let, co pro muzeum fotí na různých místech okresu a hlavně v Tachově. Za tu dobu se počet fotografií počítá už na desítky tisíc... V rámci tohoto výročí připravil výstavu, která se za uplynulým desetiletím ohlíží a zároveň vybírá to málo, co je možné ukázat ve veřejné výstavě.