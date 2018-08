Únikovka zdarma - Obchodní centrum Plzeň

Úniková hra je druh interaktivní zábavy, kde pomocí logiky, důvtipu a spolupráce v týmu řešíte záhady, šifry a skryté hádanky, které vás v případě úspěšného řešení dovedou k úniku z místnosti.

Ale pozor, na vše máte časový limit.

Připravili jsme pro vás 3 nové místnosti:

AGENT007

STŘEDOVĚKÝ KAT

Dr.SMRT

S AGENTEM 007 (na prostoru 3x6m) se vžijete do role slavného agenta a jeho dobrodružný svět. STŘEDOVĚKÝ KAT (na prostoru 3x3m), toto povolání se dědilo z otce na syna, kteří byli na okraji společnosti. Nahlédněte do pracovny kata a dokončete všechny úkoly. Obě hry jsou vhodné pro dospělé i děti od 10 let. Děti musí mít dozor jednoho dopělého. Třetí místnost Dr.SMRT se rozkládá na prostoru 3x6 m a je vhodná pro dospělé a děti nad 13 let. Odhalíte brutálního vraha a porcovače lidských těl? Najděte stopy, které zanechaly doktorovo oběti. Pokud se únik hráčům podaří, ihned získají nějaký zajímavý dárek. Doba na únik z každé místnosti je cca 20 minut.

Pokud se Vám hra líbila, pomozte nám a podpořit pacientskou organizaci Mamma HELP. Na místo vstupného tak můžete dobrovolně přispět libovolnou částkou na zkvalitnění života ženám s rakovinou prsu a to přímo u únikových místností.

Provozní doba her

Pondělí – pátek: 15.00–18.00 hodin

Sobota – neděle: 13.00–18.00 hodin

Detailní rozpis provozu her ....v přípravě.

Rezervace najdete co nejdříve na adrese: http://escapezone.cz/#hry