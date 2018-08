Přes celou republiku se do Plzně vydá skupina Buty. Tuto kapelu, ostravskou již svým názvem (buty znamená v místním nářečí boty, převzato z polštiny), můžeme dnes již právem nazývat legendou. Vznikla v roce 1986, z původní sestavy v ní však zůstal již jen frontman a zakládající člen Radek Pastrňák.

Hudba skupiny Buty mísí spoustu hudebních žánrů, převažuje nejspíš folk, pop a rock, ale najdeme i stopy jazzu, folklóru, country či reggae. Co však dělá „Buty Butami“, jsou jejich texty zpracovávající neotřelá témata s velkou dávkou smyslu pro humor. Z jejich písní se zejména od konce 90. let, ale i později staly rádiové hity (František, Nad stádem koní, Jednou ráno, Píseň práce). Každá z jejich desek se hudebně liší od té předchozí, Buty vystřídali několik cest, kudy se dát, vždy však v sobě jejich tvorba má něco typicky „butovského“. Do KD Šeříková dorazí 25. 10.