V den výročí sametové revoluce bude KD Šeříková hostit na svém pódiu ty nejpovolanější: The Plastic People of the Universe. Legendární „Plastici“ jsou symbolem kapely, která měla největší problémy s komunistickým režimem a která se stala symbolem českého undergroundu i odporu proti tehdejšímu zřízení. The Plastic People of the Universe stále mají co nabídnout. Přijďte se přesvědčit 17. 11. do KD Šeříková, a zároveň si připomenout čas, kdy jsme ucítili naději, že se smutná stránka jejich příběhu nebude již opakovat.

Kapela si ve svých začátcích vybrala název podle písně Franka Zappy Plastic People. Hudbu skládal obvykle Milan „Mejla“ Hlavsa, jedna z nejvýraznějších osobností za celou dobu existence skupiny, jako texty použili vlastní básně či básně autorů jako William Blake. Vystoupení mělo i vizuální stránku – kostýmy, kulisy, ohně. Jako manager a umělecký vedoucí skupiny působil Ivan Martin „Magor“ Jirous, další výrazná postava české undergroundové kultury.

Za doby normalizace v 70. letech se Plastic People odmítli podřídit požadavkům režimu na „nezávadný“ repertoár, změnu názvu a úpravu vzhledu (zkrácení vlasů). Tím časem ztratili možnost profesionálně vystupovat, a tak hrávali pouze po soukromých akcích. Na těch stejně zasahovala tehdejší Veřejná bezpečnost, roku 1976 byli členové dokonce zatčeni pro udajné výtržnictví a někteří si odnesli od soudu nepodmíněné tresty. Po celé zemi se vzedmula vlna protestů, neboť u nás nemělo obdoby, aby byl někdo uvězněn kvůli tomu, jakou dělal hudbu. Z těchto protestů následně vznikla iniciativa Charta 77 požadující dodržování lidských práv.

Režim nakonec aspoň na čas dosáhl svého – po vyvlastnění budov, kde Plastic People vystupovali, a po nucené emigraci saxofonisty Vratislava Brabence přestala kapela na čas vystupovat úplně. Umlčet se je ale nepodařilo – pokračovali alespoň v tvoření studiového materiálu. Bývají velmi silně vnímáni jako „politická“ kapela, není to však zcela přesné – provokovat komunistický režim neměli původně přímo v úmyslu, nevyhnuli se tomu však, neboť „bolševika ignorovali“ a projevovali se svobodně, tvořili svobodně.

V současné době Plastic People of the Universe opět vystupují, i když v obměněné sestavě.