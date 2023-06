Kája Saudek - král českého komiksu

Do Smetanovy Litomyšle přichází dílo umělce světového formátu, krále českého komiksu – a velkého milovníka hudby – Káji Saudka. V Regionálním muzeu budou od května do září k vidění ochutnávky z toho nejlepšího, co tento umělec – i přes útisk totalitního režimu dusícího jeho tvorbu v nejlepším rozletu – za půlstoletí vytvořil.

Na návštěvníky tak budou čekat komiksy i obrazy, které znáte z filmu, olejomalby i do detailů propracované kresby, 3D objekty i hravá a precizní PéeFka, plakáty i dobové tiskoviny, ale také předměty osobní povahy včetně fotografií z rodinného alba. Nechte své oči „zaposlouchat se“ do ostrých linek jeho perokresby i subtilního humoru, kterým jsou jeho díla prodchnuta. Dle kurátorů Bereniky Saudkové a Davida Goldberga spatříte skvostné ukázky z jeho nesmírně rozsáhlého díla určeného dětem i dospělým – včetně videoprojekce dalších ukázek Saudkovy tvorby. Pouze jeden koutek výstavy bude mládeži nepřístupný.

V muzejním obchodě si pak budete moci zakoupit knihy s tematikou děl Káji Saudka i další upomínkové předměty, jako plakáty, pohlednice či další tiskoviny.

Otevírací doba a vstupné

