Brain twister – ihunt Pardubice

Prozkoumejte město a ulovte odměnu! Dobrodružná honba za pokladem Nová forma venkovních dobrodružných her. Naše appka vás provede dobrodružným příběhem a městem plným šifer a úkolů. Jak hra probíhá? 17. června od 10:00 si můžete spustit hru v aplikaci Ihunt, kterou naleznete v Appstore či Google play. Zadáte kód z vašeho voucheru, stáhnete hru a dáte start. V průběhu hry vás čeká spousta indicií, které budete řešit během toho, co vás bude hra provázet po městě. Indicie budete muset najít jak fyzicky po městě, tak i v aplikaci. Výherci / výherní týmy jsou vždy vyhlášeni až po skončení soutěže, proto se nemusíte obávat, že by vám hra nešla dohrát. Každý hráč / tým, ať začne hrát kdykoliv mezi 10. a 17. hodinou, má šanci na vítězství. Na dokončení hry máte maximálně 4 hodiny. Nicméně to už byste se museli zastavit v nějaké pardubické knajpě. Průměrný čas dokončení je cca 160 minut. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat, sledujte náš instagram, či facebook.

Naše podpora je vám nonstop k dispozici. 2 VARIANTY HRY: CHILL Výhry: mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 11S 128GB 2x sluchátka Sluchátka Niceboy Hive Drops 3 Poukazy Alza v hodnotě 1500 Kč BT reproduktor Niceboy RAZE 4 Origin 2x poukaz do Sun City Fitness na 1 měsíc Chytré hodinky Niceboy X-Fit Watch Pixel Poukaz na focení Beneda Foto Pardubice Manboxeo bedna Poukaz na EMS program v hodnotě 6.900 Kč Voucher na Paintball pro 10 hráčů ULTIMATE Výhry: 1.místo….10.000 Kč 2.místo……5.000 Kč 3.místo……2.500 Kč 4.místo……2.000 Kč 5.místo…….1.500 Kč 6.místo…….1.200 Kč 7.místo…….…950 Kč 8.místo…….…750 Kč 9.místo…….…600 Kč 10.místo….…..500 Kč A teď už na nic nečekejte a zapojte se do hry! Hodně štěstí a spoustu zábavy vám přeje tým Ihunt.