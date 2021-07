Hradozámecká noc

Zveme Vás na procházku zámeckými komnatami v jedinečné atmosféře rozsvícených lustrů a lamp. Knížecí salony si projdete vlastním tempem, jak bývá zvykem na památkách v Anglii. Bude tedy čistě na Vás, kolik času v zámeckých pokojích strávíte. Připraveni pro Vás budou průvodci, kteří Vám rádi zodpoví zvídavé dotazy.

Romantická podvečení a noční procházka po balkonech či zámeckou zahradou s nasvíceným dětským hospodářstím, kapličkou i přístavištěm.

Promítání o rekonstrukci zámku.

Termín: 31.7.2021

Čas: 19:30 - 23:00

Vstupné: 140 Kč dospělí / 110 Kč senioři nad 65 let, mládež 18 - 26 let / 70 Kč děti 6-17 let.

Rezervace není potřeba.