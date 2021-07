Jůheláci slaví 40. let a to je důvod, aby se podívali i do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi! Výstava nazvaná Hele, v muzeu je Jů a Hele! návštěvníky zavede do kouzelného světa postaviček výtvarníka Stanislava Holého, který pro Českou televizi vytvořil kromě slavné dvojice i třeba pěvce Haryho Šoumena, tryskomyši nebo zlobišáka Mufa.

Otevírací doba

Pondělí až neděle: 8.30–17 hodin