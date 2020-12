130 let od narození skladatele Bohuslava Martinů

130 let od narození skladatele světově známého hudebního skladatele Bohuslava Martinů bude v prosinci připomenuto jen skromně. Důstojné oslavy pro hudbymilovnou veřejnost proběhnou v jarních měsících. Na co se ale můžete těšit? Bohuslav Martinů se narodil v rodině Martinů, která žila ve věžní místnosti kostela sv. Jakuba. Otec Ferdinand byl zaměstnán jako pověžný a jeho úkolem bylo chránit město proti požárům či zvonit klekání.

Zároveň se věnoval ševcovskému řemeslu, matka Karolína se starala o jejich početnou rodinu. Ve věži žila rodina do Bohuslavových dvanácti let. A právě tento život ve výšce šestatřiceti metrů s rozhledem do obrovského prostoru i ulic pod sebou, měla společně se zvuky chrámové hudby, která se linula z kostela, velký vliv na jeho fantazijní hudební chápání a cítění. „8. prosince 1890 se v Poličce narodil významný hudební skladatel Bohuslav Martinů. I když bylo v plánu výročí 130 let od jeho narození důstojně oslavit, nedovoluje nám současná celospolečenská situace plány realizovat. Kultura v celé republice na dlouhé týdny bohužel ustrnula. Poličské muzeum bylo nuceno zrušit chystané uvedení Martinů baletu Podivuhodný let, stejně tak nemohlo realizovat zamýšlenou výstavu Poličské kořeny Bohuslava Martinů a podobný osud bohužel stíhá i Slavnostní koncert k výročí narození, jenž se měl konat v den výročí, tedy 8. prosince. Jakkoliv je tato informace nemilá, pro skladatelovy fanoušky máme přece jen dobrou zprávu. O zrušené aktivity nepřijdou! Balet i koncert realizovány budou v náhradním termínu v jarních měsících, výstava pak výhledově taktéž. Pevně doufáme, že jarní měsíce již přinesou uvolnění a kultura bude moci opět naplno fungovat,“ uvádí muzikoložka muzea Doc. Monika Holá, PhD.

„I když oslava kulatých 130 let od narození B. Martinů v prosinci formou koncertu neproběhne, jeho narozeniny si přece jen alespoň skromně připomeneme. Na počest skladatele se 8. 12. 2020 v 16.00 hodin na rodné věži kostela sv. Jakuba rozezní zvony a následně z budovy muzea zazní skladatelova hudba. Důstojné oslavy pro hudbymilovnou veřejnost pak, doufejme, proběhnou v jarních měsících,“ dodává. Nenechte si proto ujít, přestože skromné, ale o nic méně významné výročí jednoho z velkolepých lidí, kteří se v královském věnném městě Polička narodili. Více na www.cbmpolicka.cz