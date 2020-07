4th BBQ Smokehouse meeting usavans

Setkání majitelů a příznivců legendárních amerických dodávek Vanů BBQ Smokehouse Vysoké Mýto Program 4th USA Vans Club BBQ Smokehouse meeting 29.8.-30.8.2020

29.8. 10 hod - začátek, příjezd vozidel k BBQ Smokehouse Vysoké Mýto 11 - 13 hod - obvyklé popříjezdové debaty, občerstvení, oběd 13 hod - odjezd z BBQ na náměstí ve Vysokém Mýtě, kde proběhne: - seřazení všech zúčastněných dodávek pro jejich prezentaci a společné fotografování - návštěva Muzea českého karosářství – letos kromě stálé expozice Sodomka i tématická výstava Automobily Tatra a českoslovenští karosáři Ve vedlejší budově regionálního muzea je letos k vidění unikátní výstava Historických modelů a souprav plechových vláčků z let 1890–1960 15.- 16. hod - přesun do Cerekvice do areálu koupaliště u hřiště, kde bude naše nocoviště a volná zábava 30.8. postupné probouzení, ranní debaty (např u hemenexu), individuání odjezdy účastníků