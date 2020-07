Věci vyprávějí / 140 let pardubického muzea

Nové výstavní prostory otevíráme v roce, ve kterém se sbíhají časové souřadnice pardubického muzea ve dvě kulatá výročí. Sto čtyřicet let uplynulo od vzniku samotného muzea a právě před sto lety zakoupil muzejní spolek pardubický zámek. Pardubické muzeum žije se svým městem i regionem již 140 let. Celých 140 let muzejníci shromažďují předměty, které mají připomínat chvíle slávy, ponížení, ale také všední život lidí našeho regionu. Vždy nás zajímaly i změny přírodního prostředí.

Letos se oněch 140 let muzejní práce pokusíme shrnout v jedné výstavě. Vystavíme v ní, jak jinak, 140 zajímavých předmětů nebo jejich souborů, které nám přinesli dárci, které jsme nakoupili, našli v přírodě nebo na půdách. Věci obyčejné, vzácné i kuriózní. Předměty s příběhy. Nezapomeneme ani na příběh našeho největšího exponátu, kterým je už 100 let pardubický zámek.