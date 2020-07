Pavel Matuška / Každodenní potěšení

Výstava malíře, kreslíře, řezbáře a humoristy Pavla Matušky. Netěšte se na prvoplánový humor a hurónský smích, nýbrž spíše na niterné usmívání a přemýšlení nad světem i sebou samým.

Proč jezdit do Louvru, když ho máte u nás?

Svůj kreslený humor autor publikoval od roku 1980 v domácích novinách a časopisech a brzy se zařadil mezi filozofující karikaturisty po bok Borna, Bartáka, Slívy, Jiránka, Renčína a dalších. Získal řadu ocenění na mezinárodních výtvarných soutěžích v Japonsku, Kanadě, Turecku i po Evropě. Je pokračovatelem tradice aristokratické školy humoru Wericha, Horníčka, Lasici či Cimrmanů a ví, že je dobré jen naznačovat a nechat příležitost dokončit pointu divákovi. Jeho humor zraje, stává se stručnou, ale přesnou glosou dějů i věcí kolem nás. Co by jinému dalo na povídku, on dá do jednoho plátna.

S přibývajícími léty přibylo v jeho tvorbě černého a drsného humoru a „závažných“ témat. Důvodem k tomu je podle jeho slov „… svět kolem nás, který spěje bůhví kam, záplava informací o karambolech a událostech, z kterých musí bolet hlava, a také řada mých osobních zážitků, poznání, zkušeností a pocitů, které se do mé práce, ať chci, nebo nechci, promítají…“.

A co o svém oblíbeném malíři Pavlu Matuškovi řekli dva z jeho přátel, kteří výstavu ve Svitavách zahájí?

Básník, prozaik, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog Miloň Čepelka: Humor je srozumitelná filozofie, mnoho lidí už to pochopilo, ale ještě víc jich to pochopit nechce. Pořád se mu snažím děkovat, že nás tohle všechno učí znovu a jinak vidět, znovu a jinak slyšet, že nás tlačí k zrcadlu.

Astronom a astrofyzik Jiří Grygar: Pavel mne od té chvíle, kdy jsem zvěděl o jeho výtvarné existenci, neustále překvapuje skvělými pointami svých nádherných parodií, výtvarných kalambúrů a krátkých spojení. Docela by mne zajímalo, jak to dělá, že se nikdy neopakuje“



Výstava ve Svitavách představuje primárně malbu Pavla Matušky, obrazy plné skrytých významů, slovních hříček a vtipných analogií na českou i světovou historii. Najdete zde ale také vtipné kreslené portréty významných osobností, a protože je i zručný řezbář, i jejich dřevořezby. Poprvé se představí ve větší míře figury nedokončeného betléma se známými osobnostmi našich i světových dějin. Z obrazů, kreseb i řezeb je patrná jeho znalost základních historických, literárních či zeměpisných reálií. Jeho humor je bezmezný, zdá se bez hranic, nikdy však není vulgární.