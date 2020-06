Výstava Drákula a ti druzí zve k nahlédnutí do osudů upírů i skutečných historických postav, které milovaly lidskou krev, ale i těch, kteří proti těmto zrůdám bojovali.

Přes celou letní sezonu až do konce září nabízí hrad povyražení s krvelačnými bestiemi. Výstavu „Dracula a ti druzí – krvavá historie“ připravil brněnský Letohrádek Mitrovských. Návštěvníci ji najdou v galerii v zrekonstruovaných konírnách.

„Výstava představuje skutečné historické osobnosti od středověku až po 19. století, jejichž osudy byly spjaté s krvavými událostmi,“ uvádí správce Letohrádku Mitrovských a kurátor výstavy Petr Lukas. Nejznámější osobou krvavých dějin je bezesporu Vlad Tepes, který po svém otci nosil přízvisko Dracula. Příběh tohoto krutého hraběte byl mnohokrát zfilmovaný. Jeho sídlo v rumunské Transylvánii je častým cílem turistů. Na Svojanově mu autoři výstavy věnovali několik scén.

Také naše dějiny mají své zástupce v kategorii bestiálních zrůd. „Česko zastupuje Kateřina Bechyňová z Lažan a Komárova, která byla první masovou vražedkyní u nás. Karlštejnská paní v polovině 16. století brutálně umučila minimálně 14 poddaných, za což byla odsouzená k trestu smrti,“ zmiňuje kurátor výstavy. Sadistická paní Kateřina zemřela ve vězení na Pražském hradě. Podle pověsti s sebou na onen svět stáhla i soudce za to, že ji odsoudil. V expozici na Svojanově lidé uvidí také Čachtickou paní Alžbětu Báthory ve chvíli, kdy se koupe ve vaně plné krve mladých dívek.

Pozornosti zvídavých výletníků určitě neunikne ani starobylý hřbitov plný vampýrů. Atmosféru podtrhnou audiozáznamy s úryvky z kronik. Podle Petra Lukase lidé se dozvědí fakta, která byla zaznamenaná v písemných dokumentech. Několik upírů uložených na hřbitově k odpočinku se bude i na Svojanově objevovat mezi živými. „Nejznámější z nich je Alois Ulrich, krutý zámecký správce z nedalekého Žďáru nad Sázavou. Na svém panství se objevoval i po své smrti. Když strašil ve dne i v noci po několik dnů obyvatele Žďáru a okolí, zavolali kata, otevřeli jeho hrob a znovu ho připravili o život,“ popisuje kurátor.

Na výstavě nebudou chybět ani informace, jak upíra rozpoznat a hlavně jak se proti němu chránit. Kdy použít cibuli, kdy česnek, co provádět s kuchyňskou solí, z jakého dřeva vyrobit ostrý kůl, kterým upírovi probodnete srdce. V galerii vznikne i pracovna známého badatele Van Helsinga, který tematiku upírů a prostředky proti nim zkoumal. Návštěvníci se tak budou moci i něco přiučit.

Výstava ukáže víc jak desítku figur, které mají speciálně odlité hlavy. „Jsou dokonalejší než voskové figuríny, mají skleněné oči, vypadají jako živé. Speciální dramatické nasvícení a unikátní kostýmy, účesy a samozřejmě také rakve podtrhnou celkovou autentickou atmosféru,“ míní Petr Lukas.

Největší atrakcí budou patrně oživlé obrazy. Reagují na pohyb návštěvníků, kteří se před nimi pohybují. Přirozeně vypadající postavy na nich se rázem mění, nebo z obrazu vyskakují. Připravených je více variací. K jednotlivým osobnostem budou v upírské expozici připravené také informační texty.

Výstava „Dracula a ti druzí – krvavá historie“ bude otevřena

v červnu a září denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, o prázdninách pak každý den, včetně pondělků, a to od 9 do 18 hodin.