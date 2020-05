Neužili jste si začátek krásného jara a s ním i typické svátky? Nebuďte smutní a přijďte do Šatlavy pod Mázhausem putovat časem, ohlédnout se za jarními tradicemi a lidovými zvyklostmi, které nás každoročně provází až do začátku léta. Zbrusu novou výstavu s názvem od jara do léta pro vás připravily pardubické výtvarnice Andrea Sokolová a Hanka Iličová.

Zjistěte, co se stane, když se roztočí jarostroj! I tentokrát nechybí audiovizuální efekty a pohádkové bytosti. Na výstavu zavítala stvoření z říše skřítků a víl. Součástí je doprovodný program v podobě Skřítkohraní.

VÝSTAVA PROBĚHNE V TĚCHTO TERMÍNECH

út 12.5.2020 - út 30.6.2020

so 1.8.2020 - st 30.9.2020

OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAVY

Pro širokou veřejnost: PONDĚLÍ ZAVŘENO, ÚT-NE: 10:00-18:00 hod. (poslední prohlídka v 17:30 hod.)