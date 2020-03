Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá, co číst dětem od narození až do věku 4 let.



Nebo hledají nápady na hry a říkanky či se chtějí seznámit s novými lidmi.

Pro rodiče káva a čaj. K dispozici také přebalovací pult.

V městské knihovně se na vás budeme těšit poslední středu v měsíci od 10 hodin.