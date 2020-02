Srdcem a štětcem Jana Pokorného

Jan Pokorný se narodil 23. března 1947 ve Vysokém Mýtě. Je prvním potomkem cukrářského mistra Jana Pokorného z Vysokého Mýta a švadleny Miluše Marešové. Již od útlého věku vášnivě kreslil. Po skončení základní školy za podpory svého třídního učitele, akademického malíře, Jana Jušky se snažil o odbornou průpravu na výtvarné škole, ale po odborné konzultaci se nepřihlásil. Od ukončení vojenské základní služby v roce 1968 pracoval v dělnické profesi jako strojní zámečník a při práci stále maloval. Ve svých padesáti letech odešel ze zaměstnání, aby se mohl plně věnovat své největší lásce – malířství, vkročil tak na tenký led svobodného povolání. Vytvořil již stovky portrétů a o zákazníky nemá nouzi. Rád však maluje také zátiší a pohybuje se s paletou v plenéru.

Svůj první autoportrét namaloval Jan Pokorný už ve dvanácti letech, bohužel se nedochoval. Kreslení a malování ho bavilo už od malička. „Ve škole jsem pracoval na výkresech i za ostatní spolužáky a bavil okolí karikaturami učitelů,“ vzpomíná vysokomýtský rodák. Svůj talent pravděpodobně zdědil po tetě Anně, která vyšívala a zhotovovala krajky do Vídně. Jeho prvním učitelem byl na základní škole akademický malíř Jan Juška. Barevnost a pastóznost v obrazech zase získal od Václava Peřiny. Zpočátku zkoušel různé výtvarné techniky: akvarel, olej, koláže i asambláž, pracoval se železem a tepanou mědí. V současnosti se věnuje především olejomalbě a akvarelu.

S chutí maluje zátiší i přírodu: „Hodiny stojím v holinách v potůčku uprostřed lesa a snažím se zachytit vodu proudící přes kameny, barvy a stíny, nádheru krajiny… je to úžasné, v ten okamžik jsem tam jen já a Bůh.“ Jan Pokorný miluje cestování, do světa se vždy vydává i se svým malířským vybavením. Už v 70. a 80. letech portrétoval na pláži v Jugoslávii a Itálii. Nejvěrnějšími modely jsou děti, a proto několik roků spolupracuje s francouzskou firmou Au pays des mimis – Svět malých šibalů. Postupem času si získal klientelu také v tuzemsku. Zájemců, kteří by rádi měli podobiznu svého potomka či manželky, je víc a víc. Jeho portréty se dostaly také na parlamentní půdu. V roce 2015 na popud tehdejšího poslance Augustina Karla Andrleho Sylora u příležitosti 685 let od úmrtí Elišky Přemyslovny maloval pro Parlament České republiky její portrét a v obraze ukryl tvář své vnučky, která mu seděla modelem. O rok později pak vytvořil portrét Karla IV. při příležitosti 700 let od jeho narození.

Jan Pokorný vystavoval v Brně v galerii Mathias u svého přítele malíře Josefa Minaříka, na zámku ve Slatiňanech, v soukromé galerii v Litomyšli, na zámku v Nových Hradech a v Kabinetu Grafiky v Rovensku. Ve Vysokém Mýtě vystavuje svá díla po dvanáctileté pauze.

Iveta Danko