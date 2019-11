Time's Up / Seatoxdetox

Time's Up je etablovaná rakouská mezioborová skupina, která ve svých projektech často osciluje na pomezích umění, architektury a vědeckých přístupů. Za 20 let své existence vyvinuli Time's Up svůj tvůrčí způsob tzv. fyzické narace, čili zprostředkování sdělení, která je založená na řízené imaginaci a představách možných scénářů blízké budoucnosti.

Ve svých instalacích skupina pracuje s příběhy, které jsou inscenovány v reálném prostoru a které má publikum možnost zkoumat prostřednictvím hledání nových informací, dat a souvislostí. Mezioborový způsob práce v sobě propojuje odborné znalosti a zájem nejen jádra skupiny, ale též velké sítě spolupracovníků s více než 140 lidmi zapojenými do poslední výstavy. Ti do projektu přispěli svými poznatky týkající se využitých materiálů, lékařské techniky, radiového vysílání nebo scénografie.