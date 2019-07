Zábavná procházka s luštěním a tajenkou - Dolní Morava

Tip na zábavnou procházku s úkoly, luštěním a možností vyhrát hezké ceny. pro rodiny s dětmi pro školní výlety, soustředění a školy v přírodě

CO MŮŽEME OČEKÁVAT? Dostaneme několikastránkový pdf dokument s mapkou a praktickými informacemi a hlavně pracovní listy s křížovkami a úkoly, které budeme na trase vyplňovat. Na výlet můžeme jít, kdy chceme. Budeme se bavit od první minuty až do cíle - úkoly jsou rozmístěny po celé trase! Cestička je ve dvou provedeních - EASY (doporučeno pro děti od 4-9 let s tím, že u školkových dětí a prvňáčků se počítá s pomocí rodičů/učitelů) a JUNIOR (doporučeno pro děti od 10 let) Lze si pořídit i balíček KOMPLET, který obsahuje obě obtížnosti za zvýhodněnou cenu. Více informací na stránkách www.cestickou.cz, případně na tel. 777902738.