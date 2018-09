Dny evropského dědictví - Svitavy

Nenechte si ujít Dny evropského dědictví. Po oba dny budou zpřístupněny všechny expozice a výstavy muzea zdarma

Sobota 15:00–18:00 Malování do kávy (latté art)

Derniéra výstavy – přijďte si ochutnat dobrou muzejní kávu a podívat se, jak maluje do kávy opravdový odborník Ladislav Votroubek z Prahy. Součástí odpoledne bude i malování do čokolády pro děti s Davidem.

Neděle 14:00 a 16:00 Svitavské osmy známé i neznámé

Virtuální procházka dějinami města po rocích, které končily osmičkou a sehrály v dějinách města nějakou roli, kládu i štěk. A nachomýtl se u toho fotograf. Průvodcem bude městský historik Radoslav Fikejz a procházka je ochutnávkou k připravované výstavě o proměnách města k říjnovému výročí republiky.