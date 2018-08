Babí léto Moravská Třebová

Trasa Trať vede převážně po zpevněných polních a lesních cestách, bude označena šipkami. Jede se za plného silničního provozu.

Masters (M1) - muži do 34 let (rok narození 1998 až 1984) Oldies (M2) - muži nad 35 let (rok narození 1983 až 1974) Rakváči (M3) - muži nad 45 let (rok narození 1973 až 1964) Urnáči (M4) - muži nad 55 let (rok narození 1963 a starší) Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 1998 až 1979) Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1978 a starší) Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 1999 a mladší) Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 1999 a mladší)